Opération de dépollution en cours dans le vieux port de Bastia

Bastia, France

Ce vendredi 2 août, en fin de matinée, le bateau de pêche "U Pinese II" a subitement coulé dans le vieux port de Bastia. En vingt minutes, le bateau amarré depuis des mois sans bouger disparaît à moitié sous l'eau... d'une capacité de stockage de 1800L de fioul, son résevoir a commencé à fuir : en moins d'une demi-heure, la société de lamanage de Haute-Corse s'est rendu sur place pour installer un barrage.

Principe de précaution sur le vieux port

Comme l'explique Anaïs Pantalacci, directrice d'administration générale en charge du vieux port, la mairie applique le principe de précaution : "On ne peut pas se permettre de mettre en danger les plaisanciers et les touristes, il a fallu confiner au plus vite cette fuite. À l'issu du pompage, les plongeurs vont pouvoir analyser la coque et voir si le bateau peut être sorti." Les pêcheurs ne sont pas obligés d'être assurés mais :

"La mairie avance les frais de dépollution et de levage et se retournera contre le propriétaire et l'assurance si elle existe." - Anaïs Pantalacci, directrice d'administration générale en charge du vieux port.

Avant 20 heures, déjà 300 litres de fioul absorbés

Autour de l'épave du bateau, deux barrages successifs ont du être mis en place par la Coopérative Maritime de Lamanage du Port de Bastia pour limiter la pollution dans le vieux port. Des sortes de boudins blancs qui confinent et absorbent le fioul mais aussi des papiers buvards : "On a déjà jeté deux à trois grosses poubelles... ça correspond à 250 litres de gazoil à peu près."

"Le souci c'est que ça continue de fuir, on le voit quand on monte sur le bateau."

En l'état actuel, la société ne peut pas lever le bateau qui risquerait de se casser en deux. À 20 heures, le camion de pompage de la société Chimirec était toujours en opération.