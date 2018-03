Le Havre, France

Opération de sauvetage réussie dans la Manche pour un cargo maltais ! Les autorités et les services de secours français peuvent se féliciter : le Brittanica HAV est bien arrivé dans le port du Havre, ce jeudi !

Percuté par un bateau de pêche mardi dernier en plein milieu de la Manche, le cargo de 82 mètres battant pavillon maltais a été sérieusement touché, présentant une voie d'eau sur le flanc gauche, et s'est retourné quelques heures plus tard. Les sept membres d'équipage de nationalité russe ont été secourus, ainsi que le capitaine du chalutier, dont l'engin a pu regagner son port d'attache en Belgique. L'imposant navire datant des années 80, lui, a été pris en chargé par les autorités françaises, jusqu'à être remorqué dans le port du Havre, le plus à même de l'accueillir.

Le cargo Brittanica HAV remorqué dans le port du Havre © Maxppp - Romain Bertrand, officier remorqueur

Le risque de pollution écarté

L'opération de sauvetage et de remorquage a duré des heures mais c'est un succès, d'autant que les vies humaines ont été sauvées et que le risque de pollution est désormais écarté. Les 30 tonnes de combustible présentent à bord ne se sont pas échappées et vont pouvoir être pompées. En revanche, les 2.000 tonnes d'acier que transportait le cargo ont sombré au fond de l'eau Explications de Bertrand Queneutte pour France Bleu :

Le risque de pollution levé - Bertrand Queneutte

Opération inédite, spectaculaires et difficiles. Le vice-amiral Pascal Ausseur est le préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord. Il nous explique le déroulé des opérations :

Pascal Ausseur, au micro France Bleu de Bertrand Queneutte

Le cargo Brittanica HAV est amarré désormais sur le quai Osaka au Havre - Romain Bertrand, officier remorqueur

Que va devenir le cargo ? Réponse de Nicolas Chervy, commandant à la tête du port du Havre :

Nicolas Chervy, commandant du port du Havre

La coque du cargo retournée est actuellement amarrée le long du quai Osaka dans le port du Havre. Il sera décidé dans les prochaines heures, voire les prochains jours, s'il repart dans un autre port ou s'il est démantelé au Havre. Une décision qui sera prise en accord avec l'armateur norvégien du cargo. Ce dernier a par ailleurs été mis en demeure par le préfet maritime : il doit désormais rembourser à la France les moyens déployés depuis 48h. Aucune procédure judiciaire n'a été ouverte en France, dans la mesure où aucun français n'est impliqué.