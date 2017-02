Opération déminage sur Cézembre, où 20.000 bombes et obus ont été largués

À quelques encablures de Saint-Malo et Dinard, la petite Île de Cézembre est riche en patrimoines historique et naturel. Pour y créer un sentier de découverte qui devrait ouvrir cet été, les démineurs de Brest débutent aujourd'hui une vaste opération de déminage.

20.000 bombes, obus et explosifs

Avec une vue imprenable sur Saint-Malo et Dinard, l'Île de Cézembre a été bombardée pendant plusieurs semaines par les alliés, pour anéantir une garnison allemande. On estime à 20.000, les bombes, obus et explosifs tombés sur l'île. D'où la nécessité de déminer en partie le sol, à partir de ce lundi.

François-Claude Plaisant, le Sous-Préfet de Saint-Malo

François-Claude Plaisant, invité à 8h15 ce lundi Partager le son sur : Copier

Les munitions détruites par la méthode du "Fourneau"

Jusqu'à aujourd'hui, seule la plage sud de Cézembre a été déminée et est accessible aux touristes l'été. À partir de ce lundi, les démineurs de la Marine Nationale vont y débarquer grues et tractopelles pour une longue opération de déminage d'un mois. Certaines munitions seront enfouies dans le sable et explosées sur place (méthode du "fourneau"). Les plus importantes seront emportées et traitées en mer ou ailleurs.

Le Capitaine de Frégate Jean-Charles Gérard, Responsable du service de déminage de Brest Partager le son sur : Copier

Un sentier de 800 mètres pour cet été

La totalité de l'île ne pouvant pas être déminée, l'idée est d'y créer un sentier ornithologique de 800 mètres de long (et 3 de large), sous l'autorité du Conservatoire du Littoral. Ce sentier qui devrait ouvrir dès cet été, permettra de découvrir la flore et la faune, mais aussi les vestiges de la seconde guerre mondiale.

Pas de visiteurs, pas de bâteaux à proximité de Cézembre pendant un mois - Raphodon - Wikipedia

Pas de touristes, de bâteaux ou d'avions à 800m autour

Pendant un mois, l'Île de Cézembre va être totalement interdite d'accès. Les arrêtés pris par la Préfecture Maritime sont très restrictifs. Un périmètre de 800 mètres de rayon autour de l'île est mis en place. Les avions y sont interdits de survol, les bateaux ne peuvent pas y croiser.

EN SAVOIR PLUS : Les Groupes de Plongeurs-Démineurs de la Marine nationale