Opération Hauts de France Propres : les randonneurs appelés à nettoyer la nature

Amiens, France

Pour la première année, le comité régional de randonnée des Hauts de France participe avec la fédération des chausseurs et celle de pêcheurs à l'opération Hauts de France Propres lancée il y a trois ans dans la région. A partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, toutes les bonnes volontés sont invitées à s'équiper de gants et de sacs poubelles pour nettoyer nos campagnes, rivières et forêts.

Politique zéro impact sur l'environnement - Thomas Gaillet

Les quelques 1850 licenciés des 28 clubs de randonnées de la Somme connaissent bien cet exercice de nettoyage de la nature selon Thomas Gaillet. Ce salarié du comité régional de randonnée des Hauts de France rappelle que la politique des randonneurs est très simple "c'est zéro impact sur l'environnement". A chaque sortie ou pique-nique, aucune ordure ne traîne derrière eux. Chacun part avec un petit sac poubelle dans son sac à dos.

Un réseau d'alerte suricate mis en place

Les randonneurs ramassent leurs déchets et ceux des autres, ceux qu'ils peuvent trouver sur les 1000 km de sentiers du département de la Somme. En majorité des plastiques, sacs ou emballages. Les randonneurs sont des sentinelles selon Thomas Gaillet qui fait référence au réseau suricate : un réseau d'alerte créé par le comité régional et qui permet de signaler et recenser les lieux touchés par les incivilités ou des dépôts sauvages.

1300 tonnes d'ordures ramassées en 2018 dans les Hauts de France

L'état des sentiers de randonnée, régulièrement fréquenté et donc nettoyé n'est pas mauvais selon Thomas Gaillet. Ce qui n'est pas le cas en zone péri-urbaine. Mais globalement la situation s'améliore selon lui. Les campagnes de sensibilisation au développement durable et à la préservation de l'environnement portent leurs fruits. Les jeunes reprennent le flambeau : de nombreux collèges et lycées de la Somme participeront cette année à l'opération Hauts de France Propres.

Si vous êtes volontaires pour participer à ce nettoyage de printemps, les points de rassemblement et de collecte sont sur le site Hauts de France Propres

L'interview de Thomas Gaillet, salarié du comité régional de randonnée des Hauts de France est a réécouter ici