Les bénévoles se mobilisent pour des rues sans mégots à Paris

Paris, France

C'est un des fléaux de nos villes ! Les mégots qui jonchent le sol salissent et polluent les rues de Paris. Pour y remédier, la Mairie de Paris lance l'opération "Les rues sans mégots". Des dizaines de bénévoles se sont mobilisés ce samedi pour ramasser tous les mégots dans une rue par arrondissement. Un moyen de sensibiliser les fumeurs à ne plus jeter leur cigarette par terre. Parce que malgré les 36 000 PV distribués en 2018, il y a encore trop de mégots dans les rues de Paris.

Un geste à bannir

Rue du Poteau dans le 18e arrondissement, il suffit de se baisser pour ramasser des dizaines de mégots © Radio France - Boris Loumagne

Jeter son mégot par terre, c'est un geste à bannir, selon Paul Simondon, adjoint en charge de la propreté à la mairie de Paris : "Pour un fumeur, jeter son mégot par terre, c'est presque un réflexe. Il faut casser cette habitude. Et pour cela, on continue à mettre des équipements. On va mettre 3.500 nouveaux cendriers dans les rues de Paris, dans les mois qui viennent, notamment des cendriers plus ludiques sous forme de sondage."

Des cendriers ludiques sont installés dans le 18e arrondissement © Radio France - Boris Loumagne

Parmi les "ramasseurs de mégots", Victoire, 11 ans, rappelle que "un mégot jeté dans la nature pollue 500 litres d'eau". La petite fille a une idée pour éviter ce geste incivique de la part de certains fumeurs : "Il faut augmenter les amendes". Actuellement, si vous êtes pris en train de jeter votre mégot par terre, cela vous coûte 68 euros.