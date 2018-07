Des emballages, des canettes, des mégots, une quinzaine de volontaires de la région du Lac Blanc a ramassé 65 kilos de déchets samedi matin. Chaque année depuis dix ans, des bénévoles alsaciens et lorrains viennent nettoyer les pistes de la station.

Orbey, France

Ils viennent tous les ans d'Alsace et de Lorraine pour nettoyer les bords de pistes du Lac Blanc. Des volontaires qui ont ramassé samedi 65 kilos de déchets entre emballages, canettes et mégots. L'association Mountain Riders est à l'origine de cette initiative.

Il est possible de retrouver n'importe quoi sous un télésiège © Radio France - Maxime Nauche

Les restes de pique-nique sont les déchets les plus fréquents © Radio France - Maxime Nauche

Des résultats encourageants

Bien qu'il reste encore beaucoup d'efforts à fournir, le directeur de la station Michael Barthelmé assure qu'il y avait beaucoup plus de déchets il y a une dizaine d'années : "Il nous arrivait de dépasser les cents kilos sur une journée comme ça." Surtout, les bénévoles ne retrouvent quasiment plus de déchets encombrants comme des pneus, des réfrigérateurs, etc.

Santé ! © Radio France - Maxime Nauche

A l'image de ces tuyaux, certains déchets sont plus inattendus © Radio France - Maxime Nauche

Pour sensibiliser les touristes en station, l’association Moutain Riders a imaginé une campagne un peu originale.

#ToutDoitDisparaitre



[Service de table vintage] Devenez l'heureux propriétaire d'un service de table pratique et original. Adapté aux déjeuners sur l'herbe, sur la terre ou dans la boue. pic.twitter.com/IlwdtciXAi — Mountain Riders (@Mountain_Riders) July 2, 2018