Opération nettoyage : les plages de Frontignan passées au crible

Frontignan, France

Le nettoyage des plages de Frontignan a commencé ce lundi 29 avril. Sept kilomètres de littoral à passer au crible.

Cette année, ces opérations ont été décalées à cause d'un coup de mer qui a recouvert les plages de près de 40 centimètres de sédiments. "Au large, le plateau des Aresquier se délite. A chaque coup de mer, on récupère de nombreux galets sur nos plages", explique Donat Cordonnier, en charge des équipe techniques.

Jusqu'à la fin de l'été, deux engins mécaniques vont effectuer deux à trois passages par semaine et par plage. "Nous allons évidemment éviter les horaires de fréquentation. On intervient très tôt le matin, pour finir vers 10 ou 11h", précise Gérard Arnal, adjoint au maire de Frontignan chargé des littoraux. Les sédiments rejetés par la mer sont d'abord ramassés par une cribleuse, puis transportés vers l'arrière grâce à une benne tirée par un tracteur. Ces galets serviront à consolider le cordon dunaire pour protéger les habitations.

Pavillon bleu depuis 23 ans

Pour Gérard Arnal, "les plages doivent être entretenues, avec un suivi permanent". Depuis 23 ans, le pavillon bleu, gage de qualité, flotte sur le littoral frontignanais. "On n'est pas aux Seychelles mais on voudrait quand même permettre à tout le monde d'accéder à nos plages avec le meilleur confort possible", déclare l'adjoint au maire.

Les gravats ramassés servent à consolider la dune qui protège les habitations. © Radio France - Sophie Eychenne

Entre 350 et 400 tonnes de gravats sont récoltées chaque année sur les plages de Frontignan.