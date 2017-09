Opération « Nettoyons le Ventoux » ce samedi matin mais aussi grand nettoyage du canal historique de Vaucluse

Les premiers weekends de l'automne sont souvent synonymes de grandes opérations de nettoyage des cours d’eau ou des sites touristiques après une période estivale fertile en fréquentations touristiques comme le Ventoux par exemple. Collectivités, syndicats d’aménagement et associations de protection

Une opération eco-cytoyenne , c'est ainsi que le Syndicat Mixte d'Aménagement et d'Equipement du Mont Ventoux présente ce samedi matin la mobilisation baptisée "nettoyons le Ventoux" , il seront plus de 200 bénévoles à venir prêter main forte le long de la départementale 974 du mont Serein jusqu'au sommet .

C'est la dixième édition mais elle sera un peu plus soutenue en terme de ramassage de détritus et autres objets abandonnés en bordure de route parce que l'an dernier le mauvais temps avait contraint les organisateurs d'annuler et il y aura donc aussi les souvenirs du passage du Tour de France 2016.

Les actions pour l'environnement ont grandement améioré la qualité des paysages mais les collectivités font toujours face aux incivilités Copier

Opération sur les hauteurs tandis que dans le même temps, le long du canal historique de Vaucluse entre Sorgues, Vedène et Saint-Saturnin-lès-Avignon autre opération nettoyage d'automne à l'initiative cette fois de la Fédération départementale de pêche, du Syndicat mixte du bassin des Sorgues ,du département et des communes concernées mais aussi des associations France Nature Environnement Vaucluse, les Chevaliers de l'Onde, Les Sorgues vertes, La Nesque Propre, ou Saint Saturnin Environnement.

Dans la canal de Vaucluse comme au sommet du Ventoux les bénévoles auront de toute façon de quoi ramasser encore cette année Copier

Dans ce dernier cas contrairement au Ventoux qui a son contingent de bénévoles, il est encore possible de venir en renfort sur les trois lieux de rendez-vous suivants des 8h 30 : http://www.lanesquepropre.com/evenement\-946\-avec\-les\-chevaliers\-de\-londe.html