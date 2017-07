Opération plages propres à Marseille tout l'été

A quelques jours des grandes vacances, à Marseille, on s'active pour nettoyer les plages. Depuis le 1er juin, 23 sites se font une beauté tous les matins. 180 saisonniers et une cinquantaine d'agents commencent à ramasser les déchets sur le sable dès 4h du matin.

Vous pourrez profiter de belles plages toutes propres chaque matin grâce à une vraie armée. Munis de ratisses, pelles, pinces et sacs poubelle, près de 200 personnes travaillent dès 4h du matin. Tous les déchets sont ramassés en commençant par les bouteilles en verre : "Pour pas que la tamiseuse roule sur les bouteilles en verre, les casse et que le verre soit enfoncé dans le sable, on les ramasse à la main, une par une, d'où les horaires très tôt" explique Thierry Sandretti, chef de secteur, responsable des ports et des plages de Marseille.

Des tamiseuses viennent brasser le sable pour récupérer les déchets - Fany Boucaud

Sur la plage de Bonneveine à Marseille, une dizaine de saisonniers s'active pour enlever le plus de déchets possible comme Victoria : "On ratisse parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas prendre avec les mains comme les mégots de cigarettes, les algues mortes et les petits papiers qui se sont décomposés". Dans son sac poubelle, beaucoup de plastique et autres déchets.

Victoria, gants et sac poubelle, ramasse depuis 7h du matin les déchets sur la plage de Bonneveine - Fany Boucaud

"Il y a des poubelles partout sur la plage, c'est facile d'ouvrir et de jeter quand même! Il faut faire attention !" Grégory, saisonnier

Grégory , l'un des saisonniers de l'été - Fany Boucaud

Faire attention, c'est l'histoire de tous. Murielle, vient tous les matins sur la plage avec son cendrier de poches pour ses mégots : "Nous, on est des habitués, on fait tous attention à ne rien mettre dans le sable. Mais l'après-midi, on sait que ce n'est pas pareil. C'est vrai que quand il y a des fêtes, c'est infernal."

Ce manque de civilité agace Monique Cordier, la vice-présidente du Conseil de Territoire Marseille Provence déléguée aux déchets : "J'aimerai que les gens prennent conscience que la plage leur appartient, c'est aussi chez eux et je ne pense pas que chez eux ils jettent leurs déchets au sol."

Les déchets des tamiseuses partent ensuite en camion vers les déchetteries - Fany Boucaud

Le nettoyage des plages, c'est 1 million d'euros par an. Même en hiver, les tamiseuses passent. En plus de préserver l'environnement en venant durant tout l'été nettoyer les plages, Victoria est consciente que c'est un moment privilégié : "On est là très tôt, on a la plage pour nous et ce sont des endroits magnifiques qu'il faut protéger."

Il n'y a pas que les plages qui sont concernées. Trois bateaux tournent également pour ramasser à l'épuisette les déchets dans le vieux port de Marseille, la Baie des singes et autour du Château d'If.