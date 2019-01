Opération ramassage de déchets pour des citoyens à Reims

Reims, France

Opération propreté ce dimanche dans le quartier Saint-Remi de Reims. Elle a été lancée via Facebook par le collectif Colibris 51, qui a voulu s'inspirer du World Cleanup Day, organisée le 15 septembre dernier dans 150 pays.

Désormais, une opération de ce type sera organisée le deuxième dimanche de chaque mois dans un quartier de la ville. Les participants, des volontaires, sont invités à marcher, aller à la rencontrer des gens, et surtout, ramasser ce qui traîne par terre. Ils étaient une vingtaine pour cette première édition.

Des élèves d'écoles primaires notamment, déjà bien sensibilisés à l'écologie. Armés de leur pince attrape-tout et de sacs poubelles, les enfants ramassent les déchets qu'ils trouvent au sol : des tickets de caisse, des vis, des mouchoirs, mais surtout....des mégots de cigarettes, comme l'explique Maéli, élève en CM2 : "On galère un peu avec les cigarettes dans les plaques d'égout. Il y a beaucoup de gens qui fument. Il faut qu'ils arrêtent de fumer, ou qu'ils mettent leurs mégots correctement dans les poubelles.", estime-t-il.

Il faut penser à ceux qui vivront plus tard - Emile, élève de CM2

Ces jeunes n'ont que 10 ans, mais ils sont déjà bien conscients des enjeux climatiques, alors d'après Emile, l'avenir de la planète vaut bien de sacrifier une matinée de jeux : "Si on ne nettoie pas la planète, le réchauffement climatique va chauffer encore plus la planète. A un moment, il faut penser à ceux qui vivront plus tard. Si ça se trouve, il fera plus de 100 degrés un jour sur la planète.", assure-t-il.

Pour éviter ce désastre, Tali ne prétend pas avoir la solution miracle, mais elle a quand même quelques pistes à souffler : "Il faut recycler ! C'est mieux que produire encore et encore et épuiser toutes les réserves. On utilise beaucoup trop d'eau d'électricité, et on puise trop de pétrole", explique-t-elle.

Tali, Emile et les autres ont fait la chasse aux déchets pendant deux bonnes heures. Et certains se disent prêts à participer à la prochaine action, qui se déroulera dans le quartier Chemin Vert Europe de Reims, le dimanche 10 février.