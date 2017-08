Opération ramassage de déchets à Thionville

Ramasser un déchet par jour. C'est l'opération que lance depuis 2015 Edmund Platt. Le britannique organise un tour de France pour sensibiliser à la cause écologique. Thionville était une ville d'étape.

Sur les réseaux sociaux, l'opération se nomme #1déchetParJour (#1PieceOfRubbish, en anglais). En 2015, Edmund Platt ramasse un déchet, se prend en photo et publie le cliché sur Twitter. Depuis l'opération à fait des émules dans le monde entier. Une campagne de sensibilisation passée par Thionvile,

Eddie de @1PieceOfRubbish part pour Berck, ce matin. Si vous êtes sur la côte, nettoyage de la plage dimanche avec Eddie #1dechetparjourpic.twitter.com/AP8i4bpaxT — VOZER (@Vozer_Lille) July 28, 2017

Dimanche 6 août, il est 10 heures du matin. Et pourtant, ils sont 20 jeunes à retrousser leur manches pour ramasser les déchets dans le quartier Saint-Pierre. "C'est déjà une première victoire, lâche Hakim Benzaïde, éducateur auprès de l'association Apsis-Emergence, parce que pour que des ados se lèvent un dimanche matin, ça prouve qu'ils sont motivés".

Quelques minutes à peine après le début de cette collecte, les sachets se remplissent déjà: mégots de cigarette et emballages alimentaires s'entassent à profusion. "Faudrait déposer tout ça chez les gens qui jettent ces ordures", ironise Cassandra, 24 ans. Cyril, père de famille venu avec sa compagne et ses trois enfants rajoute: "C'est surprenant. Quand on regarde les lieux, ils ont l'air propre. Et pourtant... les sacs se remplissent vite".

Une bouteille de 50cl remplie en quelques minutes par des mégots de cigarette © Radio France - Jordan Muzyczka

Sensibiliser les habitants

Sofiene à 16 ans. Découvrir la vitesse à laquelle les ordures sont récoltés le choque:

"Maintenant quand je vois voir quelqu'un jeter un truc à côté de moi, je vais lui dire que c'est mal. Avant, je ne l'aurai jamais fait".

Non loin de là, Edmund Platt harangue le quartier à se mobiliser. il crie dans un porte-voix: "Nous sommes entrain de nettoyer votre quartier, venez nous aider. Finis les déchets". Mais des mots d'oiseaux fusent de certaines barres d'immeuble. "Mais venez, descendez, on discute de tout cela. vous voyez que ce sont des jeunes qui font le travaille".

Des jeunes en majorité, voilà le soucis, pour Gilbert, 65 ans: "Aujourd'hui, il n'y a presque aucun adulte qui s'est mobilisé. Je participe par moment à des opérations de ramassage d'ordure. Faut voir comment on est perçus... presque comme des illuminés".

"Pas grave", confie Edmund Platt. Il explique que le but est avant tout de faire du bruit, de ce côté là le contrat est remplie, et de parler d'écologie aux jeunes. "Partager, faire connaître, et que tout le monde prenne conscience qu'on ruine notre planète".