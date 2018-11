Opposants au GCO : les grévistes de la faim se déshabillent près de l'hôtel du préfet

Strasbourg, France

Quatre femmes et un homme, en slip et en soutien-gorge, le nombre de kilos perdus en trois semaines de grève de la faim, entre 6 et 11, est inscrit sur leur ventres. Les anti-GCO affirment qu'il y a quelques jours, le secrétaire général de la préfecture aurait affirmé que les grévistes de la faim s'alimentaient en cachette et observaient un mouvement tournant. Ils sont donc venus démontrer, attestations médicales à l'appui, qu'ils ne faisaient pas semblant.

c'est déjà difficile alors quand en plus on dit qu'on ne fait pas vraiment la grève de la faim, on a l'impression qu'on se moque de nous. Rachel, gréviste de la faim

Aurélie est à côté de sa soeur, Rachel, sur son ventre est écrit au marqueur "-10", le nombre de kilos qu'elle a perdus en trois semaines.

dans le miroir c'est assez particulier de s'observer, en tant que femme aussi, ce recul qu'on a à prendre par rapport à notre corps. Aurélie, gréviste de la faim

Les grévistes de la faim se déshabillent © Radio France - Olivier Vogel

la brochette de grévistes de la faim © Radio France - Olivier Vogel

Jusqu'où iront-ils ? Jusqu'au bout du possible assurent-ils. Après trois semaines passées sans alimenter ce sont les organes, en particulier les reins, qui deviennent vulnérables mais les grévistes sont suivis par une équipe de médecins prête à les alerter avant qu'ils ne se mettent en danger. Pierre, 69 ans, n'a, lui, pas eu le temps de se déshabiller. Après trois semaines sans s'alimenter, il a été pris d'un malaise et s'est effondré sur la place. Conscient, il a été pris en en charge par des policiers, il a été évacué peu après par les pompiers vers le CHU de Strasbourg-Hautepierre.