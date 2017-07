Orages : 12 départements en vigilance orange

Météo France a placé dimanche soir 12 départements en vigilance orange aux orages sur une ligne allant de la Charente à la Seine-et-Marne en passant par le Centre.

Après les températures élevées de ces dernières heures, place (encore) aux orages. 12 départements, sur une ligne allant de la Charente à la Seine-et-Marne en passant par le Centre, sont placés en vigilance orange.

Les départements concernés sont : Aube (10), Charente (16), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Indre (36), Loiret (45), Nièvre (58), Seine-et-Marne (77), Vienne (86), Haute-Vienne (87) et Yonne (89).

Bourgone et Ile-deFrance dimanche , façade Atlantique lundi

Selon Météo France, des orages avec de la grêle et des cumuls de pluie notables sont attendus.

"Les cellules orageuses vont évoluer très lentement, et perdurer une bonne partie de la soirée avant de s'éteindre au cours de la nuit prochaine. Dans leur déplacement vers le Nord-Est, elles gagneront les départements de la Bourgogne et l'est de l'Île de France. Après cet épisode intense et une accalmie en deuxième partie de nuit, une nouvelle aggravation orageuse est attendue lundi matin, arrivant par la façade Atlantique et les Pays de la Loire."