Météo-France a ajouté ce matin le Gard, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var aux départements qui étaient depuis dimanche en alerte orange en raison des risques d'orages dans le sud de la France, et d'inondations dans l'est.

Il y a désormais, ce lundi matin, quinze départements en vigilance orange, selon le dernier bulletin d'alerte de Météo-France, qui ajoute le Gard, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône et le Var, en vigilance orange orages, et retire l'Aude aux départements concernés.

Au total, ce sont donc 15 départements qui sont en vigilance orange pour les risques d'inondation : l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l'Aveyron. L'Hérault est en vigilance orange pour orages et pluies-inondations. Et les Hautes-Alpes et la Savoie pour les risques d'avalanches.

Carte de vigilance météo le 8 janvier à 6h - Météo-France

Ce lundi matin, un épisode orageux violent frappe l'Hérault, et doit se déplacer petit à petit sur le reste du littoral méditerranéen, avant de partir vers l'Italie. Cet "épisode méditerranéen actif accompagné de forts orages" se traduit par "de très fortes rafales, une forte activité électrique, des averses de grêle parfois intenses", selon Météo-France.

Dans les Alpes, "le niveau de risque d'avalanche est très fort", au niveau 5 sur l'échelle européenne, soit le plus haut niveau, et "l'activité avalancheuse attendue au cours des prochaines 30 heures est rarement observée". L'institut météo prévient que les avalanches pourraient toucher des routes voire des habitations.

Enfin, pour les départements placés en vigilance orange inondations, "les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l'ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires", explique Météo-France.