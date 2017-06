Orages : 17 départements en vigilance orange

Météo France a placé 17 départements en vigilance orange pour des risques d'orage ce mardi, des Pyrénées-Atlantiques à l'Allier.

Les risques d'orages ce mardi ont entraîné la mise sous vigilance orange de 17 départements par Météo France. Voici la liste des départements concernés : Allier (03), Cantal (15), Creuse (23) Puy-de-Dôme (63), Aveyron (12), Corrèze (19), Dordogne (24), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Landes (40), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81) et Tarn-et-Garonne (82).

Si pour l'instant la situation calme, Météo France annonce de "forts orages qui se développeront en cours d'après-midi mardi sur le nord de l'Espagne et le Golfe de Gascogne et se propageront sur le Sud-Ouest de la France. En soirée, ils se décaleront vers le Massif Central. Ces orages s'accompagnent de violentes averses, de fortes rafales atteignant ponctuellement 100 à 120 km/h, et de grêle, avec possibilité locale de très gros grêlons."

