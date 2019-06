Orages : 18 départements du Nord de la France placés en vigilance orange

18 départements du Nord de la France sont placés en vigilance orange aux orages ce mardi. Météo France prévoit de la "grêle et de violentes rafales de vent" en fin d'après-midi sur l'Île-de-France et la Bourgogne notamment.

18 départements du quart nord-est du pays sont placés en vigilance orange aux orages, ce mardi par Météo France. Un "épisode orageux avec grêle et violentes rafales de vent" est prévu en fin d'après-midi sur l'Île-de-France et la Bourgogne. Il touchera "ensuite les Hauts-de-France et l'ouest de la région Grand-Est." L'alerte est valable jusqu'à 22h00 ce mardi.

Les départements concernés sont : l'Yonne, l'Aube, la Marne, la Meuse, les Ardennes, le Nord, l'Aisne, la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines, le Val-d'oise, l'Oise, la Somme, le Pas-de-Calais, Paris et sa petite couronne.

Capture d'écran Météo France

Les rafales de vent pourraient atteindre de 90 à 110 km/h. Météo France attend entre 20 et 30 mm de pluie au plus fort de l'événement.