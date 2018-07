Météo France place ce mercredi 19 départements du Sud-ouest et du centre en vigilance orange aux orages et fortes pluies.

19 départements du Sud-ouest et du centre placés en alerte orange aux orages ce mercredi. Des Pyrénées au Massif central et de l'Aquitaine à la Gascogne et au Limousin, 19 départements sont en vigilance aux orages et aux fortes pluies. L'alerte vaut de 14 heures à minuit.

Météo France place 19 départements du sud-ouest et du centre en alerte aux orages. - © capture d'écran Météo France

Les départements concernés sont l'Allier, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Vienne.