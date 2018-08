Les orages frappent ce jeudi une large partie du nord-est et du sud-est pays. A 16h, huit départements étaient toujours en vigilance orange orages et/ou pluie-inondations.

Foyers privés d'électricité, autoroute coupée, vacanciers évacués : après la canicule les orages s'abattent ce jeudi sur le Nord-Est et le Sud-Est du pays. A 16h, huit départements étaient toujours en vigilance orange orages et/ou pluie-inondations.

L'essentiel

Huit départements du Sud-Est sont en vigilance orange orages et/ou pluie-inondation .

: 11.600 dans la Drôme et l'Ardèche, 1.200 dans la Nièvre, 6.000 en Dordogne. A 16h, environ 4.800 Lorrains étaient aussi privés de courant selon ENEDIS. L'autoroute A7 est coupée dans le sens sud-nord à hauteur d'Avignon depuis le début de l'après-midi.

Suivez la situation en direct

16h24 - Selon le bilan d'ENEDIS, environ 4.800 clients lorrains étaient privés d'électricité à 16h. L'Alsace a été relativement épargnée, avec quelques dégâts légers observés sur l’ouest de la région. En Meurthe-et-Moselle, le vent a soufflé jusqu'à 111 km/h (dans le secteur de Briey), voire 113km/h dans les Vosges (dans le secteur de Vittel).

16h20 - Levée de la vigilance orange orages pour les départements du Grand Est. Huit départements du Sud-Est sont toujours en vigilance orange orages et/ou pluie - inondation. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Drôme (26), Gard (30), Var (83) et Vaucluse (84).

16h11 - Le ministère de l'Intérieur rappelle via son compte Twitter qu'il ne faut en aucun cas s'engager sur une voie immergée.

⚠️ De nombreux comportements dangereux sont observés suite aux #orages localement violents qui ont touché plusieurs départements. A pied ou en voiture, ne vous engagez en aucun cas sur une voie immergée. #inondationspic.twitter.com/Eu0GGdB1MH — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) August 9, 2018

16h08 - A Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Epinal (Vosges), les parcs ont été fermés au public par mesure de précaution.

16h02 - De puissantes rafales ont aussi balayé Forbach (Moselle) aux alentours de 15h.

⚡ Des orages accompagnés de puissantes rafales ont balayé la région de Forbach en Moselle, causant des dégâts ! (https://t.co/3KcQOYs9u5) pic.twitter.com/IQ5qMf1ODN — Météo Express (@MeteoExpress) August 9, 2018

15h56 - Avignon et l'ensemble du département de Vaucluse sont aussi durement touchés par les pluies. Certaines rues d'Avignon sont inondées. Les pompiers sont intervenus une centaine de fois depuis le début de l'après-midi et le niveau des cours d'eau s'élève : + 30 centimètres pour l'Ouvèze et le Calavon-Coulon, + 20 centimètres pour l'Aigue. Le point complet sur la situation dans cet article.

15h53 - Conséquences des orages, une quinzaine de plages ont été interdites à la baignade à Marseille.

15h51 - "La situation est sous contrôle" dans le Gard a annoncé la préfecture sur franceinfo. Toutes les personnes dont les enfants d'une colonie de vacances, en difficulté jeudi dans des campings dans le nord du Gard, à Saint-Julien de Peyrolas, à cause d'orages violents, ont été secourues en début d'après-midi, ont indiqué les pompiers. Un enfant, en hypothermie, d'une colonie de vacances où séjournaient des enfants allemands, ainsi que trois personnes légèrement blessées, ont été hospitalisées à Bagnols-sur-Cèze. Au total, 160 personnes ont été affectées par les intempéries dans trois campings dont 80 plus sérieusement. 267 pompiers dont des renforts des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Vaucluse, ainsi que quatre hélicoptères, ont été mobilisés.

La circulation reste compliquée sur certains axes du Gard en particulier pour les poids-lourd.

[ Vigilance Orange 🔶 ] Point de situation n°2 - l'épisode orageux a entraîné de très nombreuses opérations de secours, aucun blessé n'est à déplorer pour le moment. Retrouvez toutes les informations sur la situation sur 👉https://t.co/moZDQTHQWG — Préfet du Gard (@Prefet30) August 9, 2018

#AlerteMeteoGard. La circulation reste compliquée pour les poids lourds au nord du #Gard. https://t.co/9ChvAAfPGy — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 9, 2018

15h47 - Le point sur la situation dans les Bouches-du-Rhône et le Var dans cet article. Des trombes marines ont été observées à Cassis, Port-Saint-Louis (Bouches-du-Rhône) et La Madrague (Var). La circulation reste compliquée sur plusieurs axes provençaux comme l'A7 et l'A51, en direction de Marseiller, ainsi que sur l'A50, à hauteur d'Aubagne où la visibilité ne dépassait pas 100 mètres à 15h30.

15h41 - A Saint-Ambroix (Gard), un camping a été évacué ce jeudi en fin de matinée après qu'un arbre a été touché par la foudre. Il n'y a pas eu de blessé. Par précaution, deux autres campings du Gard ont également été évacués. 145 personnes ont été mises à l'abri dans une salle communale à l'image de cette vacancière.

145 campeurs réfugiés dans une salle communale à Saint-Ambroix dans le #gard. Une vacancière témoigne. #Orages#vigilanceOrangepic.twitter.com/zFKS5inqRG — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) August 9, 2018

15h33 - Un violent orage de grêle s'est abattu sur Aubagne dans les Bouches-du-Rhône.

⚡ Un violent orage de grêle vient de frapper Aubagne (13) ! La dégradation est virulente entre Languedoc & Provence. (https://t.co/4PbZj9uL9F) pic.twitter.com/wKJTyPB69D — Météo Express (@MeteoExpress) August 9, 2018

Déluge dans la rue de la République à Aubagne : ça aurait pu être pire, nous étions coincés mais dans un Noailles avec du bon café !

Pluie, grêle et pots de fleur en maraude. pic.twitter.com/7UQIOqh8Uf — GabrielleTrompeLaMor (@Cecile_Duquenne) August 9, 2018

15h30 - Images impressionnantes des intempéries dans le Gard également. Dans le secteur de Saint-Ambroix, où un camping a été évacué en fin de matinée, le niveau de la Cèze s'est dangereusement élevé.

15h28 - A Marseille, certaines rues sont inondées. En début d'après-midi, les pompiers des Bouches-du-Rhône avaient déjà réalisé plus de 150 interventions.

🔴🔴|#Orages |

Un dispositif supplémentaire de #secours a été mis en place afin de faire face aux événements météo #pluie#orages

Plus de 150 interventions réalisées pour les #intemperies

Limitez vos déplacements,soyez prudents, une personne ayant été blessée par la #foudrepic.twitter.com/R2oqs6AA2S — Pompiers 13 (@SDIS13) August 9, 2018

La #VigilanceOrange est toujours en cours, et des orages sont encore prévus pour cette après-midi. ⛈️



📸 shaina.rl pic.twitter.com/qX0BYTjKQF — Ville de Marseille (@marseille) August 9, 2018

15h23 - Selon franceinfo, les 80 personnes en difficulté sur un camping et un centre de vacances en bordure de l'Ardèche ont été secourus ce jeudi après-midi auprès des pompiers. Ces campeurs s'étaient mis à l'abri en hauteur dans des arbres à cause des fortes pluies. 267 pompiers sont intervenus, avec 5 groupes de sauveteurs aquatiques et des renforts venus des Bouches-du-Rhône, de l’Hérault et de Vaucluse.

15h00 - L'autoroute A7 est coupée dans le sens sud-nord à hauteur d'Avignon, rapporte la préfecture du Vaucluse sur Twitter. En raison des intempéries, les voies sont inondées a appris le PC mobilité de Radio France. La préfecture lance un appel à la prudence.

⛔️#A7 coupée dans le contournement d'#Avignon en direction de Lyon à cause des violents orages. Dans l'autre sens, la circulation est saturée aussi. Soyez très prudents! ⛈️ pic.twitter.com/CC7OagclMJ — RadioFrance Mobilité (@rftrafic) August 9, 2018

14h58 - 11.600 foyers sont privés d'électricité ce jeudi midi en Drôme et en Ardèche. Plusieurs compteurs ont pris feu à cause de la foudre, ainsi que deux maisons en Ardèche, à Bourg-Saint-Andéol et à Vallon-Pont-d'Arc. Il n'y a pas de blessé.



14h51 - L'accès aux gorges du Verdon a été fermé au public ce jeudi en raison des fortes ravales de vent et des orages, ont annoncé conjointement les préfets du Var et des Alpes-de-Haute-Provence. La décision a été prise pour assurer la sécurité des touristes actuellement sur le site.

14h20 - Les orages provoquent des inondations à Pierrelatte dans la Drôme.

14h16 - De fortes pluies s'abattent sur le Sud-Est, 150 à plus de 200mm rapporte Météo France à la mi-journée.

Épisode méditerranéen en cours : sur Nord Gard, sud #Ardèche, vallée du Rhône, de 150 à plus de 200mm à la mi-journée, encore loc 40/80mm d'ici ce soir.

Les plus forts #orages maintenant sur ouest #PACA et Drôme. 80/150mm attendus sur l'épisode. #inondations. pic.twitter.com/7hDKyGslnR — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 9, 2018

13h58 - Un centre de vacances et un camping ont dû être évacués dans le Gard rhodanien en bordure de l'Ardèche car les violents orages ont provoqué des ruissellements importants. Quatre personnes ont été hospitalisées en état d'hypothermie.h

13h30 : Après le passage des orages la nuit dernière, 6.000 clients restaient privés d'électricité en Dordogne à la mi-journée. Ils étaient 16.000 au plus fort des coupures.