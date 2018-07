Ambrières-les-Vallées, France

Le mauvais temps devrait perdurer en Mayenne ce lundi. Météo France place notre département en vigilance jaune aux orages jusqu'à 16h. La grêle est aussi attendue dans le sud du département.

29 interventions des pompiers

Les orages ont commencé dimanche soir en début de soirée. Le site internet Keraunos, observatoire français des tornades et des orages violents a comptabilisé, entre 18h et 21h, 454 éclairs à Ambrières-les-Vallées. 387 à Lassay-les-Châteaux et 343 éclairs à Laval, les trois communes les plus concernées dimanche.

Au total, les pompiers du Service Départemental d'Incendie et de Secours sont intervenus à 29 reprises dans la soirée, très souvent dans le nord du département et dans l'est.