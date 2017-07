Orages : Bordeaux et la Gironde placées en vigilance orange ce mardi soir

La soirée pourrait être agitée en Gironde. Météo France annonce l'éventualité de violents orages sur le département. Le phénomène est prévu entre 18h ce mardi et 1h du matin mercredi.

Le ciel bleu de ce mardi pourrait laisser la place en soirée à un ciel beaucoup plus chargé. Météo France a ainsi placé à 16 heures la Gironde ainsi que quatre autres départements du sud-ouest en vigilance orange aux orages. Il s'agit selon Météo France d'une "situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent. Ces orages touchent en fin d'après-midi les Pyrénées Atlantiques et les Landes. Au cours de la soirée, ils atteignent la Gironde et le Lot-et-Garonne, puis en début de nuit la Dordogne".

De fortes pluies possibles et de la grêle

Autre précision importante, "ces orages peuvent être violents, pouvant donner de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, de fortes pluies (20 mm, voire localement 30 mm ou litres /mètre carré en moins d'une heure), et localement de forte grêle". En revanche, le phénomène devrait être très limité dans le temps puisqu'une accalmie est annoncée en première partie de nuit par le sud. En Gironde, la vigilance orange est valable jusqu'à une heure du matin.