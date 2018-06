Les dégâts des dernières semaines laissent une facture salée dans certains coins de Creuse. Les communes de Chéniers et de Glénic ont déjà déposé leur demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle auprès de la préfecture, afin que les réparations soient prises en charge rapidement. Les dossiers doivent être validées par le Ministère de l'intérieur, celà peut prendre plusieurs semaines.

On a paré au plus pressé et comblé en partie avec des cailloux, maintenant il faut que la solidarité joue au niveau national, insiste le maire de Chéniers Gilles Gaudon.