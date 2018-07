Orages dans les Landes : plus de 80 interventions des pompiers en quelques heures

Par Leila Benjelloun, France Bleu Gascogne

Les pompiers sont intervenus plus de 80 fois dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche pour des petites inondations et des chutes d'arbres. Les secteurs de Dax et de Mimizan ont concentré l'essentiel des interventions.