Orages : cinq départements en vigilance orange, nombreux dégâts en Auvergne-Rhône-Alpes

Des orages accompagnés de vents violents et de chutes de grêle lundi soir en Auvergne-Rhône-Alpes ont causé de nombreux dégâts, coupures d'électricité et incidents de transport sans toutefois faire de blessés graves alors que cinq départements sont placés en vigilance orange aux orages ce mardi.

Le gros de la tempête, qui a frappé les six départements placés lundi soir en alerte orages par Météo France, semblait passé vers minuit. Les Alpes ont été particulièrement touchées, avec des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité en Isère, Savoie et Haute-Savoie, a-t-on appris auprès des préfectures. Selon le dernier bilan d'Enedis, 49.000 foyers sont toujours privés d’électricité ce mardi matin. Il y a eu 100.000 coupures de courant au plus fort de l'événement.

Des perturbations à la SNCF

Deux TGV ont été bloqués longuement avec plusieurs centaines de passagers à bord dans les gares de Saint-André-Le Gaz et Bourgoin-Jallieu, avant de repartir. Mais les chutes d'arbres ont obligé la SNCF à stopper un TGV Paris-Grenoble à Lyon-Saint-Exupéry, où les voyageurs ont été contraints de passer la nuit. Les agents sur place ont indiqué aux passagers que le train repartirait vers 6h30 mardi.

Au total, neuf TER ont également été bloqués dans la région, mais les interventions de la SNCF ont permis aux passagers de repartir à bord de leur train ou en autocar.

Des blessés légers

Une personne a eu la jambe cassée par la chute d'un arbre sur son camping-car en Haute-Savoie.

Dans la Loire et en Haute Loire, les pompiers ont été appelés sur près de 300 interventions. A Rive-de-Gier, un éboueur de 39 ans a été foudroyé vers 20h ce lundi soir, il a été hospitalisé. A Villars, un arbre s’est écrasé sur une voiture où se trouvaient deux personnes, qui ont été transportées à l’hôpital.

Des évacuations, des toits arrachés et des concerts annulés

Dans la Loire, à Saint-Pierre-de-Boeuf, un coup de vent a entraîné l'évacuation de 124 personnes du camping de la base d'eaux vives. Ils ont été relogés dans une salle communale.

A Doussard, en Haute-Savoie, le toit de la salle des fêtes est tombé partiellement au milieu du bâtiment pendant un concert auquel assistaient 200 personnes. Les spectateurs sont indemnes, le toit s'étant détaché progressivement.

Par ailleurs, 43 personnes présentes sur un bateau de croisière du lac d'Annecy ont été récupérées par d'autres embarcations vers minuit, leur bateau étant immobilisé à 100 mètres de la rive après un choc avec le fond provoqué par les vagues.

Dans le Puy-de-Dôme, de gros grêlons sont tombés dans les secteurs de Chanonat, La Roche-Blanche, de Saint-Gènes-Champanelle, Saint-Amant-Tallende et Aydat.

En Isère, le concert de Ben Harper dans le cadre du festival Jazz à Vienne a été annulé.

Cinq départements en vigilance orange aux orages

La vigilance à la canicule est terminée ce mardi mais Météo France a maintenu la vigilance orange aux orages pour l’Ardèche et le Gard et ajouté à ces 2 départements, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.

Météo France a maintenu la vigilance orange aux orages pour 5 départements. - Météo France

