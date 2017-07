Orages en Bretagne : fin de la vigilance, bilan des dégâts

Le front orageux a traversé comme prévu la Bretagne, en diagonale, du Sud-Ouest vers le Nord-Est. A la mi-journée, Météo France a levé sa vigilance orange qui concernait les Côtes d'Armor et l'Ille et Vilaine, mais on dénombre quelques dégâts.

Côtes d'Armor

21 interventions en tout, dont 6 en raison de la foudre, qui a provoqué des incendies dans des zones boisées. La première à Landébia, à l'Est du département (entre Lamballe et Plancoët) puis à Erquy, où des sapins ont pris feu à proximité d'une habitation, mais il n'y a pas eu d'évacuation. Les pompiers et les services des communes et du département sont également sortis 15 fois pour des arbres tombés à terre et des inondations.

Finistère

Pas de dégâts particuliers, mais quelques impacts de foudre d'après le radar de Météo France.

Ille-et-Vilaine

Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois pour des arbres arrachés, des chutes de matériaux, des caves inondées, mais aussi pour trois feux de végétation provoqués par des impacts de foudre.

Morbihan

A Pluvigner, une maison a été détruite par le feu. L'incendie a pris dans un compteur électrique. A Kervignac, 2000 porcelets étaient menacés d'asphyxie après l’arrêt du système de ventilation. Un enfant choqué par le bruit du tonnerre a été pris en charge à Larmor-plage. Dès 9h, à Bangor sur Belle-île les pompiers intervenaient pour un feu de broussaille provoqué par la foudre.

Coupures d'électricité

Ces orages ont aussi provoqué des coupures d'alimentation en électricité. A 15h, 6000 foyers en tout en Bretagne : 3500 dans le Morbihan, 2000 dans les Côtes d'Armor et 500 en Ille-et-Vilaine. Enedis assure que le retour à la normale se fera d'ici ce soir. Une centaine d'agents sont sur le terrain pour intervenir.