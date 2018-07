Un violent orage s'est déclenché ce mardi en début d'après-midi sur l'agglomération de Dijon, les pompiers croulent sous les appels pour des inondations. C'est la commune de Quetigny qui est la plus impactée.

Dijon, France

C'est déjà l'heure du nettoyage à Quetigny © Radio France - Stéphanie Perenon

Le chef de salle du SDIS de Côte-d'Or, na pas le temps de répondre au téléphone à la presse, RARISSIME. Il faut dire qu'en ce début d'après-midi tous les pompiers dijonnais sont sur le pont (une soixantaine en tout et une vingtaine de véhicules engagés), plus d'une quarantaine d'interventions qui sont en attente et tous les effectifs sur le terrain.

Pas de soucis ! Une seconde vidéo au cas où, boulevard de l'université pic.twitter.com/NIBaZcf1jG — Alexandre Emorine (@AEmorine) July 3, 2018

C'est à Quetigny que l'orage a fait le plus de dégâts, le boulevard de l’Europe est submergé par les eaux, il pleut dans la piscine olympique. Le Carrefour, l'hypermarché a du être évacué, à la suite de la rupture d'une canalisation, il pourrait rouvrir en fin d'après-midi. Dans le même secteur de l'agglomération de Dijon, ce sont des torrents qui passent devant l'université.

L'Université de Bourgogne sous les eaux pendant le déluge du jour... Cc @Lebienpublicpic.twitter.com/znWXD6hIVP — Alexandre Emorine (@AEmorine) July 3, 2018

De l'eau dans les sous-sols à Quetigny © Radio France - Stéphanie Perenon

Si l'agglomération de Dijon a été submergé par des trombes d'eau, dans le secteur de Beaune de la grêle est tombée, notamment à Premeaux-Prissey. "70 millimètres d'eau sont tombés en une heure et demi, il y a eu beaucoup de petits grêlons et une mini tornade" précise François Ambroise viticulteur dans cette commune. Pour le moment impossible d'évaluer les dégâts sur le vignoble.