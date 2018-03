Les orages de ce dimanche après-midi ont entraîné de nouvelles inondations et certaines routes départementales sont coupées à la circulation. Les pompiers de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire ont reçu beaucoup d’appels pour des caves inondées mais il n'y a aucun blessé.

Côte-d'Or, France

Les pompiers de Côte-d'Or très sollicités ce dimanche après-midi. Suite aux orages, ils ont reçu de nombreux appels surtout dans le secteur d'Aignay-le-Duc où l'eau a raviné et a inondé plusieurs routes départementales. Une dizaine de routes sont inondées et certaines coupées.

Dégâts au château de Bussy-Rabutin

Situé au cœur d'un vallon de l'Auxois, le Château de Bussy Rabutin a connu des dégâts suite à des coulées de boue et d'eau. Le bâtiment est sous surveillance des pompiers ce dimanche.

#patrimoine du jamais vu. Déluge de boue au château 😭 pic.twitter.com/IdEcunlede — Château BussyRabutin (@chateaubussy) March 11, 2018

#intempéries en #CotedOr : à 20h30, s'ajoutent aux routes barrées précédemment citées :

- la RD21B à #BussyLeGrand

- la D21A entre #ChaumeLesBaigneux et #Etormay.

- la D14 à #Lacanche



Merci de rester vigilants. pic.twitter.com/S2tdS8CBOa — SDIS 21 - Sapeurs-Pompiers de la Côte d'Or (@sdis21) March 11, 2018

Une trentaine d'interventions des pompiers en Saône et Loire

Avec une trentaine d'interventions ce dimanche après-midi, les pompiers de Saône-et-Loire ont eux aussi été très sollicités suite aux fortes pluies et aux orages, principalement dans les secteurs d'Épinac, de Marcigny et Buxy. Des interventions pour des caves inondées et des assèchements de locaux.

La foudre s'est abattue sur un pavillon à Fontaines près de Chalon-sur-Saône

Les pompiers de Saône-et-Loire sont également intervenus pour un incendie dans un pavillon à Fontaines près de Chalon sur Saône. La foudre est tombée sur une maison. Le feu a pu être éteint mais les 100 mètre carré de toiture ont été détruits. Les pompiers ont déposé une bâche pour protéger la structure. Les locataires des lieux n'ont pas été blessés, mais le couple et ses deux enfants seront relogés dans la famille.