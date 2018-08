24000

La préfecture de la Dordogne appelle les habitants à la plus grande vigilance face à l'alerte orange aux orages déclenchée ce mardi matin par Météo France " un épisode orageux est à prévoir nécessitant une vigilance particulière compte tenu de la forte probabilité de phénomènes localement violents à compter de 17h ce mardi;" Huit autres départements du Sud-Ouest ont également été mis en vigilance.

Les températures grimperont jusqu'à 35 degrés ce mardi après-midi sur la Dordogne. En fin d'après-midi, le ciel se couvrira sur le bergeracois où Météo France prévoit des pluies orageuses soutenues dans la soirée avec par endroit des averses de grêles. Des prévisions qui inquiètent particulièrement les viticulteurs du bergeracois à quelques jours du début des vendanges.

Neuf départements du Sud Ouest sont en alerte orange aux orages à partir de 17h ce mardi - Météo France

Ce temps agité gagnera au fur et à mesure de la nuit l'ensemble du département, et notamment les coteaux du Périgord Noir et le Périgord Vert. Les pluies pourront être intenses, avec jusqu'à 20 litres d'eau au m2 par endroit. Météo France prévoit également des rafales de vent puissantes jusqu'à 100 km heures, en particulier sur le bergeracois.

Inquiétudes dans les communes de Dordogne victimes des intempéries le 04 juillet dernier

Cet épisode d'intempéries rappelle celui qu'à déjà vécu la Dordogne le 04 juillet dernier. Là aussi une alerte orange aux orages avait été déclenchée. L'agglomération de Périgueux ainsi que le bergeracois avait été durement touchés. Plus de 70 000 foyers avaient été privés d'électricité au plus fort de la tempête. Plusieurs dizaines de milliers de personnes n'avaient plus ni téléphone fixe ni internet.

La préfecture de la Dordogne rappelle donc aux habitants quelques conseils de prudence face à ces intempéries :

Mettez à l'abri les objets sensibles au vent

Ne vous abritez pas sous les arbres

Evitez les promenades en forêt

Evitez d'utiliser les appareils électriques et le téléphone

signalez rapidement les départs de feux dont vous pourriez être témoin

Les Pompiers de la Dordogne appellent eux aussi à la plus grande vigilance sur leur page facebook.