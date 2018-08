La Dordogne est toujours en vigilance orange aux orages ce jeudi matin. L'alerte avait été lancée mercredi par Meteo France. Les averses sont passées sur le département en arrivant par le Sud en milieu de nuit. Elles ont apporté beaucoup d'eau.

12.600 éclairs recensés dans la nuit

Il est tombé 63 millimètres de pluie à Belvès, 52 à Bergerac soit l'équivalent de ce qui tombe habituellement sur tout un mois d'août. A Thenon, Météo France a relevé 46 mm de précipitations et entre 11 et 18 mm au nord du département. De son côté, Keraunos a recensé plus de 12.600 éclairs depuis minuit dans le ciel périgourdin. La Dordogne est le deuxième département le plus touché par les impacts de foudre derrière l'Ardèche.

La foudre tombe sur une maison

Ces orages ont fait quelques dégâts. A Pazayac, à l'est du département à la frontière avec la Corrèze, la foudre est tombée sur une maison vers 2h du matin. Le feu a pris au rez de chaussée mais il n'y a pas eu de blessés. Les deux propriétaires n’étaient pas présents au moment des faits. Les pompiers sont aussi intervenus à Bergerac, Domme, Cours-de-pile, Capdropt pour des logements inondés, un feu de sous-sol, un feu d'arbre touché par la foudre et un arbre sur la route.

Des arbres sur les routes et les voies de chemin de fer

Des arbres sur la route, c'est d'ailleurs ce que les auditeurs sont nombreux à signaler ce jeudi matin. Certains ont déjà été bien fragilisés par la tempête de début juillet. La circulation peut être perturbée, surtout au sud du département. Sur la D27 la route de Molières entre Bayac et Cadouin, sur la D29 entre Le-Buisson et Lalinde. Ça coince aussi sur les rails, avec des arbres sur la voie à Lalinde. Trois trains sont impactés ce jeudi matin entre Bergerac et Le-Buisson, Bergerac et Sarlat et un autre en Sarlat et Belvès.

⚠️Suite aux passages ⚡️orageux ➡️ soyez prudents dans vos deplacements et vos differentes activités pic.twitter.com/RSqu9IOz1v — SDIS 24 (@pompiers24) August 9, 2018

Des coupures de courant

Les orages semblent avoir été accompagnés d'un vent très fort du côté de Belvès. L'electricité semble aussi faire des siennes du coté du Bugue, du Buisson-de-Cadouin, Saint-Chamassy, Saint-Alvère ou encore Limeuil. La bonne nouvelle c'est que ces orages s’éloignent du département, mais pas la pluie. L'alerte orange aux orages devrait être levée dans la matinée.