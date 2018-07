Les orages qui ont traversé ce mercredi la Gironde ont provoqué de nombreuses chute d'arbres sur les poteaux électriques. 12 000 foyers sont privés d'électricité ce jeudi matin. Les équipes d'Enedis sont fortement mobilisés pour rétablir le courant, avec des renforts venus d'autres départements

700 voyageurs bloqués en gare St Jean à Bordeaux

Les arbres sont également tombés sur les rails perturbant fortement le trafic des TER et des TGV. Les lignes vers Paris, Arcachon, Pau, Tarbes, Dax, Nantes,la Rochelle et Mont-de-Marsan ont même été suspendues, provoquant une pagaille en gare St Jean ce mercredi soir. De nombreux clients de la SNCF ont été rapatriés sur Bordeaux. A 22h, 700 voyageurs qui devaient partir vers Paris étaient encore bloqués à la gare. La SNCF leur a donc proposé de dormir dans des rames en leur fournissant une petite couverture et un petit plateau repas.Ces voyageurs excédés par le manque d'information s'en sont pris à un agent au milieu de la nuit vers 3h du matin agression verbale de l'agent qui a décidé de rentrer chez lui et de ne plus travailler. Dans la confusion ses collèges décident eux aussi de ne plus travailler et un message d'agression est diffusé sur le site gare et connexion.

Capture d'écran site SNCF gare et connexions

Finalement le trafic a repris ce jeudi matin avec d'importants retards encore à prévoir sur toutes les lignes///