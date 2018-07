Le centre commercial Grand Large de Gujan-Mestras, sur le Bassin d'Arcachon, a été touché par l'orage qui a frappé la Gironde, dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été inondé et est fermé jusqu'à nouvel ordre.

Gujan-Mestras, France

C'est une partie de la toiture de la galerie marchande du centre commercial Grand Large qui s'est effondrée, ce samedi soir, à cause du vent violent. Cet affaissement a ensuite provoqué des inondations sur 3 000 m² de la galerie marchande.

Conséquence, le magasin Hyper U, et les 30 commerces de sa galerie marchande, qui devaient ouvrir ce dimanche, ont été fermés par arrêté municipal, et le resteront jusqu'à nouvel ordre. Une commission doit venir s'assurer que les lieux ne présentent plus de danger avant d'ne autoriser la ré-ouverture. 120 personnes sont au chômage techniques.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les pompiers sont intervenus à 30 reprises à cause de l'orage qui a frappé la Gironde, principalement le Sud-ouest du département.