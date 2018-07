Le Taillan-Médoc, France

A BioMajolan, un maraîcher du Taillan-Médoc, il n'y a plus de salade. Dimanche, en 30 minutes, l'orage et la grêle ont dévasté les deux hectares cultivés par Nicolas Capeyron et son équipe. Un manque à gagner qu'il estime à environ 50 000 euros, soit le quart de son chiffre d'affaire habituel. Et comme il ne peut pas replanter des salades tout de suite, ses clients n'en verront pas la couleur avant la fin août.

Alors, même si la visite, ce vendredi, de la maire de Talence, Agnès Versepuy et la sénatrice de la Gironde, Nathalie Delattre, lui a donné un peu de baume au cœur, elle ne l'a pas rendu optimiste pour autant. "Elles sont dans l'écoute, dans le dialogue, mais elles ne peuvent pas faire grand chose pour nous", se désole-t-il. Avant de se reprendre, "si, elles peuvent nous aider à obtenir des permis de construire pour acheter des serres, ou des abris anti-grêle".

Au Taillan-Médoc, la maire Agnès Versepuy et Nathalie Delattre, sénatrice de la #Gironde viennent faire le point avec maraîchers et viticulteurs, 5 jours après l'orage.#bordeaux#orage#grelepic.twitter.com/n8NTNcyEHW — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) July 20, 2018

Nathalie Delattre s'est d'ailleurs engagée à faire des propositions en ce sens, au Sénat, à Bordeaux Métropole, et à la Préfecture. Ce dimanche, avec Agnès Versepuy, elles ont arpenté les rues du Taillan-Médoc. Recueillant les témoignages des viticulteurs du château du Taillan, mais aussi d'habitants. Tous ont décrit les grêlons, de la taille de balles de tennis, qui se sont abattus sur le Haut-Médoc, pendant 30 à 45 minutes, au moment de la finale de la Coupe du monde.

La mairie du Taillan-Médoc avait annoncé, dans un premier temps, qu'elle allait remplir un dossier pour que l'Etat reconnaisse une situation de catastrophe naturelle. Mais, à la vue des témoignages des habitants, la Ville n'en est plus si sûre. Elle doit étudier les dossiers des sinistrés, notamment le montant de leurs franchises.