Orages en Pays de Savoie : des milliers de foyers toujours privés d'électricité

L'épisode orageux a été bref, mais d'une extrême violence. Lundi soir, alors que la Savoie et la Haute-Savoie avaient été placées en vigilance orange aux orages par Météo France, des éclairs, de la pluie et de fortes rafales de vents ont touché les Pays de Savoie.

Foyers privés d'électricité et lignes SNCF coupées

Ce mardi matin, il restait encore 10 000 foyers sans courant en Savoie et 15 000 en Haute-Savoie. Il y en a eu jusqu'à 100 000 dans la nuit, en comptant aussi le département de l'Isère. 330 agents d'Enedis sont sur le terrain pour rétablir les lignes le plus vite possible. Ils ont aussi reçu le renfort d'une soixantaine de collègues d'autres régions.

La circulation des trains est aussi perturbée. Aucun train ne circule ce mardi entre Annecy et Aix-les-Bains, entre Saint-Gervais et Annemasse, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice et entre Chambéry et Grenoble, puisque deux caténaires ont été arrachées.

Environ 800 interventions des pompiers en Pays de Savoie

Les pompiers n'ont pas chômé dans la nuit de lundi à mardi : ceux de la Savoie ont réalisé 450 interventions, leurs collègues de la Haute-Savoie 350. A Aiguebelle, en Maurienne, trois toitures ont été arrachées par le vent, dont celle d'un immeuble de 16 logements, où résident une quarantaine de locataires de l'Opac de la Savoie.

Les locataires de l'immeuble n'ont pour l'instant pas besoin d 'être relogés. © Radio France - Hervé Genon.

D'autres toitures ont été arrachées. - Hervé Genon.