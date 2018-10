Les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été placées en vigilance orange aux orages et pluie-inondation à partir de la nuit prochaine, indique Météo France. De fortes précipitations sont attendues.

Les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse ont été placées en vigilance orange aux orages et pluie-inondation

Trois départements, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, ont été placées en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France ce dimanche midi. L'institut météo parle d'un "épisode pluvio-orageux intense nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée".

La pluie devrait commencer à tomber ce dimanche après-midi mais l'alerte orange court à partir de ce lundi matin, 3h. "En seconde partie de nuit de dimanche à lundi, les pluies deviennent orageuses et localement fortes. Elles peuvent s'accompagner de grêle, de fortes rafales de vent et de fortes intensités de pluie".

Des cumuls de l'ordre de 70/100mm en peu de temps sont possibles, indique Météo France.

La situation pourrait empirer au cours de la journée de lundi. "Durant la journée de lundi les passages d'averses peuvent donner des cumuls de 100 à 150mm localement 180mm sur les versants sud du relief alpin et corse".

Vigilance jaune vagues-submersion

Facteur aggravant, "le vent en Méditerranée génère des vagues de secteur Sud Sud-Ouest atteignant la Corse du Sud et les Alpes-Maritimes, accompagnées d'une surélévation du niveau de la mer. Les déferlements associés aux fortes vagues ainsi que la surélévation du niveau de la mer (surcote) risquent d'engendrer des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral de la Corse du Sud (principalement le golfe d'Ajaccio) et des Alpes-Maritimes placé en vigilance jaune vagues-submersion".