Le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cantal et la Haute-Loire sont repassés ce mercredi à 16h en vigilance orange aux orages ainsi que pour les risques d'inondations. L'alerte court jusqu'à jeudi après-midi 16h. En tout, 17 départements sont concernés.

Auvergne, France

L'Auvergne n'aura connu que quelques heures de répit. Les quatre départements auvergnats ont été placés ce mercredi à 16h en vigilance orange aux orages et pluie-inondations. En fin d'après-midi et soirée de mercredi, des orages commencent à éclater sur les départements pyrénéens. Puis au cours de la nuit, ces orages s'accentueront sur le sud Aquitaine et remonteront sur un axe s'étendant des Pyrénées-Atlantiques au Limousin. Dans un deuxième temps, ils gagneront l'ensemble de l'Auvergne jeudi matin.

Des rafales de vent jusqu'à 80km/h jeudi matin

Le plus fort de l'épisode orageux est prévu jeudi matin à partir de 4h. Des rafales de vent jusqu'à 80km/h sont attendues. Ces orages pourront être accompagnés aussi de grêle, avec localement 80 à parfois plus de 100 mm en moins de 3 heures.

L'épisode orageux doit débuter à 4h du matin ce jeudi dans les quatre départements auvergnats © Visactu