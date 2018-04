Le département était placé en alerte jaune comme tout le reste du pays. Vers 18h30 mardi 3 avril et jusqu'en milieu de nuit, de gros orages ont touché le département de la Dordogne. Par endroit ils ont apporté de la grêle. Certains internautes de France Bleu Périgord ont vu tomber des grêlons de plus de deux centimètres de diamètre.

Les orages surtout frappé le nord et l'ouest de la Dordogne. D'après l'observatoire Keraunos, c'est au nord de Périgueux que cette cellule orageuse a été la plus intense. Le département a été le plus touché avec plus de 3.000 éclairs relevés entre le début et la fin de l'épisode. 216 éclairs ont été relevés entre minuit et 2h du matin.

Les orages et la grêle ont touché une large partie ouest du département. - Keraunos

Les Périgourdins ont été frappés par le diamètre de certains grêlons tombés dans leur jardin. A Coulounieix-Chamiers, Benjamin a ramassé de véritables billes d'un diamètre de 2 cm ! A Mayac, la foudre a touché la toiture d'une maison.Les habitants n'ont pas été blessés mais la maison a été détruite.

Cette journée du mecredi 4 avril devrait être plus calme, mais Météo France annonce de nouvelles averses dans l'après-midi. Certains pourraient être accompagnées d'orages.