Orages : inondations et coulées de boue dans le secteur de Wasselonne-Marlenheim

De gros orages ont frappé le secteur de Wasselonne-Marlenheim ce samedi, provoquant inondations et coulées de boue. Plusieurs communes ont pris l'eau : Kirchheim, Westhoffen ou Wangen. Marlenheim est la plus touchée. Ces intempéries n'ont fait aucun blessé, des événements ont été annulés.

Un an après, même scénario : de gros orages ont frappé l'Alsace ce samedi peu avant midi. L'Alsace est placée depuis ce vendredi en vigilance jaune. Ces orages accompagnés de grêle ont provoqué des coulées de boue et des inondations dans le secteur de Wasselonne-Marlenheim. Plusieurs villages sont impactés : Kirchheim, Westhoffen ou Wangen.

Les pompiers ont reçu 328 appels pour des interventions dans cette zone où une soixantaine d'habitations ont pris l'eau : la commune de Marlenheim a le plus souffert, les pompiers y sont intervenus une centaine de fois explique son premier adjoint au maire Daniel Fischer :

Plus de 50 millimètres nous sont tombés dessus, la solidarité a fonctionné et il n'y a pas de dégât corporel. Nous allons faire une demande de catastrophe naturelle.

Dans le vignoble de Marlenheim des bacs de rétention aménagées dans les années 80 ont parfaitement joué leur rôle et absorbé des coulées de boue.

Des événements annulés

Non loin de là à Wangen, la Corrida, une course à pied qui devait réunir plus de 250 coureurs, a été annulée à la suite des coulées de boues sur une partie du parcours raconte Olivier Schneider, le directeur des courses de la Corrida de Wangen :

Les chemins dans les bois ne nous permettait pas d'accéder avec nos véhicules de secours. On a voulu refaire le parcours mais on a fini par jeter l'éponge car on voulait un moment de fête et pas d'extrême sécurisation.

Et puis à Saverne, en fin d'après-midi, le cinéma municipal a été touché par des inondations, mais les séances n'ont pas été interrompues. Près d'une trentaine épuisements de cave ont également eu lieu.