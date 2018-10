Quatre départements seront en vigilance orange la nuit prochaine dans le sud-ouest de la France en raison des risques d'orages, annonce dimanche Météo France. C'est la conséquence de la tempête Leslie qui touche actuellement le Portugal et l'Espagne.

Météo France a décidé dimanche de placer en vigilance orange quatre départements la nuit prochaine en raison des risques d'orage et de fortes pluies. La vigilance orange débutera à 2h du matin pour l'Aude, le Tarn, et les Pyrénées-Orientales, et à 5h du matin pour l'Hérault.

De fortes précipitions, des orages et de violentes rafales de vent sont donc à prévoir dans ces quatre départements. C'est la conséquence de la tempête Leslie qui a frappé le Portugal et le nord de l'Espagne dimanche matin avec des vents violents soufflant jusqu'à 176 km heure.

Météo France prévoit des quantités très importantes d'eau : entre 80 et 100 litres par mètre carré.