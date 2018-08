Châteauroux, France

Onze départements sont placés en vigilance "Orange" aux orages et notament la Vienne et Les Deux-Sèvres. Selon Météo France, cet épisode pluvio-orageux estival " nécessite une vigilance particulière dans la mesure où le phénomène pourrait être localement violent, avec de la grêle, une forte activité électrique, et des quantités de précipitations entre 20 et 40mm voire un peu plus en moins d'une heure.

Certaines rafales devent pourraient être comprises entre 100 km/h et 120 km/h "

Ces orages vont se décaler dans les heures qui viennent vers le Massif Central et la région Poitou-Charentes, où on attend une atténuation de l'épisode vers minuit.

A noter que dans les départements limitrophes, en vigilance jaune comme l'Indre et le Cher, il n'est pas exclu que des cellules orageuses voilentes puissent également se déveloper. Soyez prudents dans vos déplacements et vos activités.