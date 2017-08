Orages : la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en alerte orange.

18 départements du centre et du nord-est de la France sont toujours en vigilance orange aux orages ce mardi. Météo France a levé son alerte pour cinq départements : l'Aube, la Marne, la Meuse, la Nièvre et l'Yonne. La Côte-d'Or et la Saône-Loire sont toujours concernés par des risques de grêle.

18 départements du centre et du nord-est de la France sont toujours en vigilance orange aux orages ce mardi. Météo France a levé son alerte pour 5 départements : l'Aube, la Marne, la Meuse, la Nièvre et l'Yonne. Les 18 départements concernés sont : l'Ain, l'Allier, la Côte-d'Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges et le Territoire-de-Belfort.

Prévisions Météo France entre 17 h et 20 h ce mardi 1er Août dans nos départements

Les cartes de Météo France parlent d'elles - même. La quasi totalité de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or sont concernés par de forts risques de grèles. Le Nord Côte-d'Or en a connu un important ce matin du côté de Sainte-Colombe-sur-Seine.

Prévisions Météo France en Côte-d'Or entre 17h et 20h - Météo France

Prévisions de Météo France pour la Saône-et-loire entre 17h et 20h - Météo France

Selon le dernier bulletin de Météo France, "après une accalmie en fin de matinée et mi-journée, l'activité orageuse va reprendre dans l'après-midi". "Des orages parfois violents concerneront les régions allant du Massif Central à la Bourgogne", en passant par "le nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes et jusqu'à l'Alsace".