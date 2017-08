Orages : la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire en alerte orange

Une alerte en chasse une autre en Bourgogne. La canicule se termine à peine que déjà la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire se retrouvent ce mercredi placés en vigilance orange pour des orages. Météo France évoque un "épisode orageux actif accompagné de grêle et de fortes rafales de vent".

Dix neuf départements du centre et de l'est de la France sont placés en vigilance orange aux orages, ce mercredi. Dans son dernier bulletin, Météo France évoque un "épisode orageux actif accompagné de grêle et de fortes rafales de vent" dès cet après-midi. Cette alerte est valable jusqu'à jeudi matin 6h. Elle concerne les départements de l'Ain, l'Allier, le Cantal, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Loire, la Haute-Marne, le Jura, la Loire, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Rhône, la Saône-et-Loire, Vosges et le Territoire-de-Belfort.

A noter que parmi ces 19 départements, quatre sont également en vigilance orange à la canicule : la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône et le Jura.