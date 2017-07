Orages : la Creuse placée en vigilance orange ce mercredi soir

La Creuse est placée en vigilance orange aux orages par Météo France à partir de ce mercredi 19 heures, et jusqu'à 23 heures. L'épisode orageux devrait se terminer dans la nuit.

Météo France a placé le département de la Creuse en vigilance orange aux orages pour la soirée de mercredi, entre 19h et 23h. 14 autres départements des Pyrénées à l'Allier sont également concernés.

Les orages pourront être accompagnés de forte grêle, de violentes rafales de vent et pourront donner de forts cumuls de pluie en peu de temps, de l'ordre de 50 à 80 mm" - Météo France

Comme à chaque alerte, les services de Météo France recommandent de de mettre à l'abri les objets sensibles au vent, ne pas s'abriter sous les arbres, éviter les promenades en forêt et en montagne, et d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques.