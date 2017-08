Orages : la Dordogne une nouvelle fois placée en vigilance orange

Météo France place la Dordogne en vigilance oranges aux orages à partir de 14h ce lundi 7 août.

Une nouvelle alerte orange aux orages est lancée par Météo France pour le département de la Dordogne ce lundi 7 août. Elle est valable jusqu'au mardi 8 août à 6h du matin. Des averses de grêle et des orages ont déjà frappé le département en début d'après-midi ce lundi 7 août.

Météo France explique que "l'épisode occasionnant la vigilance est attendu pour le début de soirée avec des orages se développant sur l'ouest des Pyrénées et le sud de l'Aquitaine. Ces orages vont se multiplier et devenir forts pour certains, avec des chutes de grêle, de fortes intensités pluvieuses et localement des rafales de vent pouvant atteindre 70 à 80 km/h. On peut s'attendre à des cumuls horaires ou infra-horaires de 10 à 20 mm." Le plus fort des orages est attendu vers 21h en Dordogne. Au total, 13 départements ont été placés en alerte.