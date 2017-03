Orages : la Gironde en vigilance jaune ce vendredi

Le temps se dégrade ce vendredi et des orages pourraient éclater dans l'après-midi. Météo-France a placé la Gironde en vigilance jaune entre 15h et 21h.

Pas plus de 16 degrés ce vendredi sur la Gironde. La baisse des températures est marquée après une journée de jeudi quasi estivale. Alors que les premiers vacanciers de Pâques sont attendus sur le littoral, le temps tourne au vinaigre... ou tout au moins à l'orage. Météo-France a ainsi placé la Gironde en vigilance jaune aux orages entre 15 heures et 21 heures. De son côté, l'observatoire des orages Keraunos évoque une arrivée du front orageux en fin d'après-midi par les Pyrénées-Atlantiques. Des orages censés ensuite remonter essentiellement sur le Lot-et-Garonne et le Périgord. Ils pourraient être assez fort, avec des chutes de grêle.