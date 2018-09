La Loire-Atlantique bat, cette année selon Météorage, un record de foudroiements, avec plus de 6000 éclairs "nuage-sol".

Loire-Atlantique, France

La Loire-Atlantique a déjà battu le record de 1997 en nombre d'éclairs tombés au sol. Météorage, filiale de Météo-France, a comptabilisé plus de 6000 impacts depuis le début de l'année. Au delà de ces ces 6000 impacts, on est a plus de 70.000 décharges électriques, mais heureusement, seulement 10% atteignent le sol.

La France bat aussi son record cette année

Le record en France est tombé mercredi, avec un éclair qui a frappé la commune de Chavaniac-Lafayette, en Haute-Loire. C'était le 697.000ème impact de l'année en France. La région des Pays de la Loire est à la 10 ème place sur les 13 régions françaises.