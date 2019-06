Cinq départements du sud-est de la France sont placés en vigilance orange aux orages à partir de 10h30 ce vendredi, par Météo France. Il s'agit de la Drôme, de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Les orages vont débuter en début d'après-midi ce vendredi sur la Drôme et l'Ardèche et frapper la Savoie vers minuit.

Carte de vigilance Météo France - Météo France