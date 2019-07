Orages : le Cantal et la Haute-Loire placés en vigilance orange

Plus de 5500 impacts de foudre ont été recensés lundi dans le Puy-de-Dôme

Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, France

L’Ardèche et le Gard étaient déjà placés en vigilance orange aux orages. Les prévisionnistes de Météo France ont rajouté ce mardi matin trois autres départements : le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.Cette alerte est valable jusqu'à mercredi 6 heures du matin.

L'épisode orageux devrait être concentré entre 15 heures et 21 heures avec une forte activité électrique. D'importantes précipitations pourraient s'accompagner de rafales de vent allant de 80 à 100 km/h. les préfectures demandent à nouveau d'être extrêmement prudents et de respecter les consignes de sécurité pendant les orages.

L'heure du bilan dans le Puy-de-Dôme

Une vingtaine de communes du Puy-de-Dôme ont été impactées lundi en fin d'après-midi par la foudre, l'eau et la grêle. Les 140 interventions des sapeurs-pompiers se sont essentiellement concentrées au sud et à l'ouest de Clermont-Ferrand et dans le Livradois. Les secteurs d'Aydat, Chanonat, La Roche Blanche, Saint-Genès-Champanelle ou encore Saint-Amant-Tallende ont subi des dégâts. Il n'y a pas eu de blessé.

à lire aussi PHOTOS - Le Puy-de-Dôme frappé ce lundi par les orages et la grêle

La préfète du Puy-de-Dôme Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc a prévu de faire le tour des communes touchées par les orages lundi soir. L'objectif est d'évaluer les dégâts causés sur certaines entreprises et sur des exploitations agricoles.