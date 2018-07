Benoit Sarazin est un chasseur d'orages. Il les traque en Mayenne et réalise de somptueux clichés. Une activité qui ne s'improvise pas.

Ahuillé, France

En Mayenne, les coups de foudre se comptent par centaines. Plus de 400 impacts à Ambrières-les-Vallées dimanche 1er juillet, plus de 300 à Lassay-les-Châteaux et à Laval, lors d'un nouvel épisode orageux qui a traversé le département.

C'est une activité dangereuse", Benoit Sarazin, chasseur d'orages professionnel

Les orages, pour beaucoup d'entre nous, ce sont des phénomènes qu'on redoute et qu'on fuit. Mais, pour d'autres, ce sont des événements à ne pas rater. On les appelle les chasseurs d'orages. Des passionnés de photos et de vidéos bravant la violence des éléments déchaînés dans l'espoir d'immortaliser l'éclair qu'ils convoitent.

Une photo du chasseur d'orages mayennais - Benoit Sarazin

Surtout, n'allez pas dans un champ avec votre perche à selfie"

Le Mayennais Benoit Sarazin est de cette trempe-là : "moi, j'assimile beaucoup cette chasse à de la pêche. Il faut être patient, bien connaitre son sujet". Ce photographe professionnel de 31 ans a su surmonter ses peurs : "quand j'étais petit, j'avais très peur des orages, je me suis dis qu'il fallait démystifier la bête, comprendre le fonctionnement avant d'aller sur le terrain et apprendre la photo d'orages qui n'est pas si simple".

un des très beaux clichés du chasseur d'orages mayennais - Benoit Sarazin

Cela dit, chasseur d'orages, ça ne s'improvise pas prévient-il : "même pour un chasseur expérimenté, ça reste dangereux. Il faut connaitre les dangers liés à l'orage, la foudre, le vent, les précipitations parfois intenses. Surtout éviter de faire une chasse sans véhicule, toujours trouver un abri et ne pas aller en plein champ avec une perche à selfie. Le but c'est d'anticiper un orage pour que ça passe du mieux possible".

Pour découvrir le somptueux travail de Benoit Sarazin, rendez-vous sur sa page Facebook "Mayenne Orages".