Orages : le vent violent fait des dégâts en Drôme Ardèche

Météo France a activé la vigilance orange pour la Drôme à 17 heures. Trop tard pour l'Ardèche où les orages sont passés en cours d'après-midi provoquant une trentaine d'interventions des pompiers. Dans la Drôme, la circulation des trains est perturbée.

Sous les orages de ce lundi après-midi, les rafales de vent ont atteint les 90 km/h à Montélimar, 92km/h à Aubenas selon Météo France avec des bourrasques parfois tourbillonnantes. Plusieurs épisodes de grêle nous ont également été signalés notamment à Thueyts et Saint-Maurice-d'Ardèche.

Les trains TER stoppés dans le sens Pierrelatte-Valence

Conséquence la plus gênante : une caténaire endommagée par la chute de branches et d'arbres sur plusieurs points entre Pierrelatte et Montélimar. La circulation des trains est stoppée sur la ligne classique dans le sens de la remontée depuis 17 heures. Trois trains TER ont été stoppés en gare de Pierrelatte et les voyageurs sont transférés dans des cars. Dans le sens de la descente de la Vallée du Rhône, les trains roulent mais avec des retards. Pas d'impact pour la ligne TGV.

Un homme blessé par la chute d'une branche d'arbre

En Ardèche, les pompiers ont fait une trentaine d'interventions. Un homme a été blessé par la chute d'une branche d'arbre à Alba-la-Romaine où les témoins parlent d'un effet de "mini-tornade". Des arbres sont tombés également sur la route entre Pradons et Balazuc. Une ligne 20 000 volts est tombée au sol à Lablachère. Et un échafaudage s'est renversé à Uzer sans faire de blessés.

Jusqu'à 10 000 coupures d'électricité

Au plus fort des orages, vers 16 heures, ErDF a comptabilisé jusqu'à 10 000 foyers privés d'électricité principalement en Sud Ardèche. Plus de la moitié ont pu être rétablis en une heure. A 18h30, il restait 2100 clients privés de courant.

Météo France reconnaît une activation tardive de la vigilance orange. Elle est en place depuis 17 heures pour la Drôme alors que les orages avaient quitté l'Ardèche et s'éloignaient de la Vallée du Rhône. Les orages se décalent vers l'est et devraient quitter rapidement la Drôme dans la soirée.