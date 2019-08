Orages : les précautions à prendre

Les orages, même s'ils ne sont pas exceptionnels, représentent toujours un risque, à cause de la foudre, de la violence du vent ou des inondations qui peuvent suivre. Nos conseils pour ne pas prendre de risque chez vous, sur la route, à la campagne et même à la mer et en montagne.

Quelles précautions prendre à l'approche ou au moment d'un orage, contre la foudre, les inondations ou les coups de vent ? Les conseils de base sont connus, encore faut-il les mettre en application, le premier d'entre eux étant, si possible, de rester chez soi pour ne pas se mettre en danger. Que vous soyez à la maison ou bien sur la route, à la campagne, à la montagne sur la plage, suivez nos conseils.

A la maison

évitez d’utiliser le téléphone fixe ou les appareils électriques

débranchez tout appareil électrique : un seul coup de foudre peut suffire à endommager tout un réseau électrique s'il tombe sur la ligne rappellent les pompiers

mettez les objets sensibles au vent à l’abri : un pot de fleurs peut tomber et blesser un passant

ne descendez pas dans des caves ou sous-sol

.

Sur la route

ne vous engagez pas sur une route inondable ou inondée

stationnez loin des berges et des ponts

ne descendez pas dans un parking souterrain

.

A la campagne

trouvez un abri pour vous y réfugier, à défaut abritez-vous dans une voiture, mais ne stationnez pas sous un arbre

éloignez-vous des arbres, en particulier des arbres isolés, éloignez-vous des clôtures en fil de fer

évitez les abris naturels (grottes…) car il y a un risque d’inondation

sans possibilité de vous abritez, privilégiez une position accroupie, les genoux repliés vers le torse, pour ne pas attirer la foudre

.

A la mer

sortez de l'eau

ne restez pas sous le parasol

.

A la montagne

éloignez-vous des crêtes et points culminants

ne restez pas non plus sur les grandes étendues sans relief où votre corps peut attirer la foudre

si vous êtes en groupe, écartez-vous les uns des autres de quelques mètres pour éviter que la foudre se propage à tout le monde

déposez loin de vous vos objets métalliques, comme vos bâtons de marche.

dans un abri, tenez-vous éloigné des parois d'au moins 1,50 m

.

D'autres conseils sur la conduite à tenir en montagne dans cet article.

Des idées reçues sur la foudre et un petit calcul

Les sapeurs pompiers expliquent qu'il n'y a aucun rapport entre le courant d'air et la trajectoire de la foudre. Le fait de laisser les portes et les fenêtres ouvertes ne favorise pas l'entrée de la foudre dans une maison.

Pendant que vous serez à l'abri, vous pourrez vous livrer à ce petit calcul pour évaluer la distance d'un orage : c'est le nombre de secondes séparant l'éclair (que l'on voit) du coup de tonnerre (que l'on entend), divisé par trois. Exemple : si vous comptez 9 secondes entre l'éclair et le coup de tonnerre, c'est que l'orage est à 3 km.