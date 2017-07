PHOTOS - Orages : les vents violents ont fait des dégâts dans le Nord Isère

De violents orages se sont abattus lundi soir sur Vienne et Bourguoin-Jallieu (38) et jusqu'à Lyon (69) lundi soir. Ces deux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France et en quelques heures, les pompiers de l'Isère ont reçu plus de 150 appels à l'aide.

Ciel noir, fortes pluies et, d'un coup, une tempête s'est abattue sur le Nord Isère lundi après-midi, vers 17 heures. De nombreuses routes départementales ont été inondées, des arbres et des branches ont été arrachés et couchés sur la chaussée à plusieurs endroits par de violentes bourrasques. Les pompiers sont intervenus 150 fois surtout dans les secteurs de Vienne et Bourguoin-Jallieu.

150 interventions en quelques heures

Des voitures ont été endommagés, des routes coupées et des maisons inondées, le courant a été coupé aussi et rétabli par Énedis dans la soirée à Bourgoin-Jallieu.

La circulation a aussi été très compliquée ce lundi soir sur l'A7 à la sortie sud de Lyon, en raison des orages qui ont éclaté dans l'après-midi. À cause du vent, de la pluie, et d'arbres tombés sur les voies, de nombreux automobilistes sont tombés en panne. Conséquence, il fallait compter au moins deux heures pour sortir de Lyon ce lundi soir, soit une heure de plus qu'en temps normal. La situation a été également très compliquée surtout entre Communay (Rhône) et Vienne (Isère) sur une portion de 10 kilomètres, à hauteur de la jonction A7-A46.

L’autoroute A7 a même été réduite à une voie pour permettre aux pompiers et aux agents de la DDE d’évacuer les arbres de la chaussée.

Voitures endommagées, arbres couchés sur la chaussée

L'épisode orageux a été très court, le trafic, très dense, est revenu à la normale vers 20 heures. La vigilance orange a, elle, été levée à 22 heures dans la soirée.